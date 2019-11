Marti Stone, ecco il 44 Mixtape realizzato insieme a Dj Tess

Uscirà il 30 giugno il 44 Mixtape di Marti Stone, rapper lancianese, in collaborazione con Dj Tess. Le due giovani artiste presentaranno per la prima volta dal vivo le nuove produzioni sabato 27 giugno al beat Cafe di San Salvo Marina. 44 Mixtape è una raccolta di 37 tracce, con 11 inediti della rapper abruzzese su strumentali americane e alcuni pezzi e remix ufficiali della stessa artista, usciti in varie compilation del 2014/2015.

È un manifesto della selezione musicale proposta dal duo, un viaggio nella bass music partendo dalle origini raggae-dancehall della DJ e dalle nuove hit americane hip-hop, passando per la trap in tutte le sue contaminazioni. Il 44 Mixtape sarà in free download sul sito di Mati Stone [CLICCA QUI].

Questo 44 Mixtape arriva dopo un anno dal disco d'esordio Sulla bocca di tutti, prodotto da La Grande Onda, etichetta discografica del Piotta.

Abbiamo incontrato Marti Stone alla vigilia dell'appuntamento del 27 giugno per parlare della sua passione per la musica rap e del 44 Mixtape.