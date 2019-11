È Nicola Jasci il nuovo presidente del Lions Club Vasto New Century per l'anno 2015/2016. Il più giovane dei tre Lions Club della città di Vasto, che si caratterizza per la presenza di soci con un'età media inferiore ai 40 anni, si è riunito lo scorso 21 giugno presso l'hotel Excelsior di Vasto Marina per procedere al rinnovo delle cariche. Alla presenza del Governatore Distrettuale Nicola Nacchia e di numerosi presidenti ed autorità lionistiche della Zona e del Distretto 108A, "il presidente uscente Michele Celenza - spiega una nota del club -ha illustrato con commozione e soddisfazione i numerosi service svolti durante l’anno sociale grazie alla collaborazione compatta di tutto il club che con amore e determinazione sono riusciti a fare beneficienza sia a livello locale che internazionale.

La cerimonia è proseguita con il momento molto importante per la vita di un Lions Club, l’ingresso dei nuovi soci Alessio Sallese e Simone Aquilano ai quali il Club formula i migliori auguri di benvenuto. A seguire la tradizionale cerimonia del Passaggio del Martelletto dal presidente uscente Michele Celenza al presidente incoming Nicola Jasci per l’anno lionistico 2015-16 il quale ha presentato il nuovo direttivo costituito da: Tommaso Boschetti (vice presidente) Guido Giangiacomo (Segretario), Annalisa Bolognese (Tesoriere), Gianni Cialone (presidente comitato soci) Danilo Bolognese (cerimoniere) Diego Russo (censore) , Lidia D'Ercole (addetto stampa) Michele Celenza (immediato past presidente).

Infine il Governatore ha voluto insignire numerosi soci del Club di riconoscimenti per essersi distinti in maniera esemplare nell'anno lionistico passato, tra cui la prestigiosa Appreciation Award per il Presidente uscente Michele Celenza".