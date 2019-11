È stato firmato questa mattina, presso la Sala del Gonfalone di Palazzo di Città, l’atto notarile di donazione al patrimonio comunale degli impianti sportivi dell’Opera Salesiana di Vasto in via San Domenico Savio. Alla presenza del notaio Francesco Carabba di Lanciano hanno proceduto agli adempimenti amministrativi il signor Roberto Colameo e il dottor Vincenzo Marcello rispettivamente in rappresentanza dell’Opera Salesiana Don Bosco e del Municipio della Città del Vasto.

Come spiegano gli uffici comunali, "la donazione, di una valore complessivo di 1.916.000,00 euro, trasferisce al patrimonio comunale il campo di calcio, la palestra, i parcheggi, le pertinenze con i relativi impianti e servizi tutti conformi alla presente normativa in materia di sicurezza". Lo stesso Comune, però, dovrà ovviamente accollarsi il rimanente mutuo che l'Opera Salesiana non riusciva più a sostenere, per un importo complessivo che dovrebbe aggirarsi intorno al milione di euro.

"Sono molto soddisfatto di aver raggiunto questo risultato che arricchisce il patrimonio comunale di una struttura moderna e funzionale utile e fruibile da tutti coloro che vogliono praticare attività sportiva nel nostro territorio" ha sottolineato per l'occasione il vice sindaco Vincenzo Sputore. "Nei prossimi giorni provvederemo a individuare la strada migliore per una gestione degli impianti che garantisca gli utenti e tuteli la Pubblica Amministrazione locale. Ogni scelta sarà discussa e condivisa in seno al Consiglio comunale cittadino".