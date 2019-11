Appuntamento nel fine settimana a Vasto con la festa di San Paolo Apostolo. "Il programma dei tre giorni è stato pensato come un appuntamento di famiglia - spiega il parroco don Gianni Sciorra -, dove possono trovare spazio i bambini, i ragazzi, i giovani, gli adulti nel clima sereno di una Comunità cristiana che manifesta la gioia della propria fede e la devozione al suo Santo".

Si parte nel pomeriggio di sabato 27 giugno alle 16.00 con i giochi gofiabili per bambini e ragazzi e l’apertura della Pesca di Beneficienza alle 17.00. Si prosegue con la Santa Messa alle 19.00 e a seguire la cena in piazza con il Menù Sagra e le altre proposte offerte deglistand gastronomici (panini, arrosticini, patatine) e dal banco dolci (scrippelle e altri dolci tipici). Ad allietare la serata il concerto di Loris e Blue Stars.

La giornata di domenica 28 Giugno, come di consueto, è dedicata alla preghiera, con le Sante Messe delle 8.30 e delle 11.00. Il pomeriggio ancora riservato ai giochi gonfiabili per bambini e ragazzi e alle 19.00 la Santa Messa. A seguire la cena in piazza allietata dallo show di ‘Nduccio.

L’ultimo appuntamento di carattere religioso è per lunedì 29 giugno con la Santa Messa alle ore 19.00 e la Processione per le vie del quartiere alle ore 20.00 alla presenza delle Confraternite, dell'UNITALSI, dell'ANMI, degli Scout e della banda musicale di San Martino dell'Incoronata.



"Vi invito - scrive il parroco - a partecipare numerosi da tutta la città di Vasto e dai Comuni del territorio limitrofo, per dare così alla festa patronale della nostra Comunità parrocchiale un respiro più ampio e condiviso".