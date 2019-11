Giornata speciale, quella di martedì, per la delegazione lituana impegnata nel progetto Erasmus Plus - Key Action 1 - Learning Mobility of Individuals - Adult Education staff mobility, dal titolo "Development of employees skills in the field of tourism". La delegazione, infatti, è stata ricevuta presso gli uffici di Studioware e della redazione di Zonalocale.it per conoscere l'innovativo modello Vasteggiando.

Ad illustrare dettagli e finalità del progetto, Fabiana Rocchi, dell'associazione Submeet: "L'iniziativa, finanziata nel 2014, è stata presentata dall'Education, Research and Consultancy Center di Klaipeda, in Lituania, ed ha coinvolto due operatori turistici dell'area. L'obiettivo era quello di far conoscere loro la nostra organizzazione turistica e come lavoriamo per valorizzare il nostro territorio. Diversi sono stati gli incontri tecnici, tutti mirati a comprendere le nostre logiche di aggregazione, a partire dalle DMC, consorzi e alle reti di impresa. Sono state organizzate visite a Pescara, presso il Pco, Formia e Gaeta. La Submeet, associazione attiva nel settore della mobilità europea a fini formativi, è stata coinvolta in qualità di partner di progetto. Martedì, invece, si è svolto un incontro presso gli uffici della Studioware/Zonalocale di Vasto, con l'intento di far conoscere ai due beneficiari lituani un approccio innovativo di promozione del territorio attraverso il web: il modello Vasteggiando".