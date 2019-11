La BCC Vasto Basket riparte da coach Sergio Luise. Dopo la chiusura del ciclo di Sandro Di Salvatore la società biancorossa ha deciso di puntare sul casertano che dall'anno scorso è il responsabile del settore giovanile. Ieri sera tutto il consiglio direttivo si è stretto attorno al nuovo tecnico che nei giorni scorsi ha firmato un biennale. A lui il compito di conquistare la salvezza nel prossimo campionato di serie B, terzo consecutivo per la Vasto Basket, e di proseguire nel lavoro con il settore giovanile. Coach Luise si è mostrato sin da subito determinato, dopo la formalizzazione dell'iscrizione sarà lui, con il ds Salvatorelli, il presidente Spadaccini e gli altri dirigenti a lavorare sul mercato per allestire un roster competitivo ma con un occhio alla sostenibilità ecomica. Al momento, della squadra 2014/2015, gli unici certi di vestire nuovamente la canotta biancorossa sono capitan Vittorio Ierbs e Luca Di Tizio. Per gli altri, a partire da un senatore come Vincenzo Dipierro, passando per Durini, e arrivando a Cordici e Antonini, è ancora tutto in discussione.

Al termine dell'incontro abbiamo raccolto le prime parole da tecnico della BCC Vasto Basket di Sergio Luise e del presidente Giancarlo Spadaccini.