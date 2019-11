Si svolgerà sabato 27 giugno la festa per i 18 anni di attività del gruppo di Protezione Civile Madonna dell'Assunta di Casalbordino. L'associazione fondata nel 1997 presieduta da Tommaso Bucciarelli ha predisposto un programma tra momenti di approfondimento, esercitazioni e divertimento da condividere con tutti i cittadini casalesi e con i gruppi che arriveranno da tutto il territorio.

Si inizierà alle 10.30 del mattino, con il convegno Sistema di Protezione Civile - Il ruolo del volontario, presso l'auditorium Tito Molisani. Sono previsti gli interventi, moderati dal giornalista Luca Di Sciascio, del sindaco Remo Bello, del funzionario regionale della protezione civile Silvio Liberatore, dell’assessore regionale allaprotezione civile Mario Mazzocca, del vice prefetto Giovanni Giove ed altri funzionari.

"Stiamo portando avanti il progetto Casalbordino paese cardioprotetto - spiega il presidente Bucciarelli. Siamo in attesa di ricevere 2 defibrillatori: uno, offerto dalla BCC Sangro Teatino e consegnato sabato 27 dal responsabile della locale filiale Domenico Sciartilli, sarà posizionato durante la stagione estiva presso i locali dello stabilimento balneare di Enzo Racciatti, volontario già formato per l'utilizzo dell'apparecchio.Un altro sarà donato dalla Regione Abruzzo". Un terzo sarà offerto da un giovane musicista di Casalbordino, Paolo Pasquini, che ha organizzato un evento musicale, “Impulsi di musica”, con la partecipazione di diversi gruppi del territorio, e che ha permesso di raccogliere la cifra per l'acquisto dell'apparecchio salvavita. Nei prossimi mesi sono in programma corsi con il 118 di Chieti per la formazione dei volontari per l'utilizzo del defibrillatore.

Nel pomeriggio sarà piazza Umbero I ad accogliere le esercitazioni di diverso tipo, compresa la suggestiva discesa dalla Torre Civica eseguita dall'associazione "I lupi del Gesso" di Gissi. A seguire ci sarà la parata dei mezzi di protezione civile. In serata si potranno degustare degli ottimi piatti locali preparati dal gruppo alpini di Atessa. Spazio poi all'esibizione del coro degli alpini "Medio Sangro" e, a partire dalle 23, al dj set di Roby Santini.