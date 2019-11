Sono quindici i punti all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale. A darne notizia stamane è il Presidente Giuseppe Forte. L’assise civica si riunirà in prima convocazione alle 9 di venerdì prossimo, 26 giugno.

Questi gli argomenti in trattazione:

1. O.D.G su "Sicurezza Urbana"

2. O.D.G su "Piano Sicurezza"

3. O.D.G su "Sicurezza pubblica"

4. O.D.G su “ Baratto Amministrativo “

5. O.D.G su Chiusura Ufficio territoriale per l’Agricoltura di Vasto

6. Istituzione Registro Amministrativo per il Diritto del Minore alla bigenitorialità - Mozione

7. Situazione del Canile di Vasto – Mozione

8. Regolamento per la disciplina della pubblicazione, l’accesso telematico e il riutilizzo dei dati pubblici ( open data ) – Approvazione

9. Approvazione verbali seduta precedente del 5 giugno 2015

10. Interrogazioni ed Interpellanze

11. Variazione al Bilancio 2015/2017 – Applicazione proventi alienazione Farmacia comunale.

12. Nuova sede per gli Uffici INPS di Vasto – Mozione

13. O.D.G. su “Perimetrazione Parco Nazionale della Costa Teatina “.

14. O.D.G su “ Progetto Ombrina Mare".

15. Proposta di Delibera di Consiglio Comunale “Referendum consultivo sull’Istituzione del Parco della Costa Teatina relativamente al territorio della città di Vasto"