Sono iniziati i lavori per programmare al meglio la prossima stagione in casa U. S. San Salvo. Dopo la conferma dell’allenatore Claudio Gallicchio e l’avvio della campagna abbonamenti 2015/2016, la società del presidente Evanio Di Vaira ha confermato di avere già qualche trattativa in atto, rendendo noti anche alcuni nomi di giocatori vicini in questo periodo al club sansalvese.

L’obiettivo del San Salvo sarà quello di fare meglio della scorsa stagione il che vuol dire, a rigor di logica, puntare al vertice della classifica. Per farlo- la conferma di Gallicchio lo dimostra- ci sarà bisogno dell’innesto di qualche individualità importante ed è lo stesso mister dei bianco azzurri ad affermarlo: “Così come è avvenuto lo scorso anno, avrò molta libertà nel scegliere i giocatori da portare a San Salvo. Stiamo cercando di intraprendere un mercato di fascia alta evitando, però, di fare a lotta con altre società attraverso offerte a rialzo. Sicuramente vogliamo portare giocatori di livello, ma al tempo stesso puntare anche su nomi meno conosciuti ma con grandi potenzialità non ancora espresse del tutto”.

Anche se bisognerà aspettare ancora- dopo il 30 maggio si avranno maggiori informazioni a riguardo- in casa San Salvo molto probabilmente la rosa dello scorso anno sarà confermata per il novanta per cento, con qualche partenza voluta per fare spazio ai nuovi arrivi i quali dovranno garantire una crescita in termini di qualità alla formazione della prossima stagione. Chi andrà via e chi rimarrà, questo non lo si sa, anche se le ipotesi da poter avanzare non sono poi così difficili da pensare. Intanto il primo nome fatto dalla dirigenza è quello del difensore Luigi Iannicello che nell’ultima stagione è riuscito a vincere sia la Coppa Italia che il campionato di Eccellenza piemontese (negli ultimi quattro anni ha vinto quattro campionati consecutivi). Sempre nel pacchetto arretrato il club biancazzurro è interessato al difensore dell’Agnonese, Pietro Pifano (otto stagioni in serie D). Poi c’è il nome di Armando Iaboni, ex San Nicolò, Ilario Lepre, ex Fermana, e quello di Pasquale Siciliano - esterno d’attacco ex Neapolis e Paganese.

Inoltre potrebbe esserci un ‘ritorno di fiamma’ per Paolo Gancitano che nella scorsa stagione ha vinto il campionato e la Coppa Italia con il Marsala. Insomma, a San Salvo ci si sta muovendo sotto l’occhio attento del tecnico Gallicchio per cercare di affrontare un campionato al vertice. Bisognerà vedere quale sarà il budget a disposizione e quali saranno le conferme. Il tutto non lo si saprà prima del 30 giugno. Intanto le parole del tecnico Claudio Gallicchio fanno ben sperare per la prossima stagione: “Migliorare il piazzamento dello scorso anno, questo l’obiettivo nostro e per raggiungerlo saranno necessari impegni economici maggiori. In che misura questo avverrà non lo sappiamo ancora”. Niente di ufficiale, ma il fatto è che la società bianco azzurra sembra molto intenzionata e motivata verso il raggiungimento di traguardi importanti.