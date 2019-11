Si terrà sabato mattina nei locali della Società Operaia di Mutuo Soccorso la presentazione ufficiale di Massimo Desiati, quale candidato sindaco alle amministrative 2016.

L'annuncio arriva subito dopo l'ultimo scambio a distanza tra Forza Italia e Vasto2016 (qui l'articolo) e sancisce - qualora ce ne fosse ancora bisogno - la definitiva rottura delle trattative sulle primarie.

Da sabato, terminato il balletto "primarie sì", "primarie no", inizierà ufficialmente la campagna elettorale, durante la quale dovranno essere sviluppati i programmi amministrativi per la città.

Ad oggi Desiati può già contare sull'appoggio (oltre che del suo movimento, Progetto per Vasto), dell'intergruppo di Vasto2016, formato da Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale, con Etelwardo Sigismondi, Noi con Salvini, con Davide D'Alessandro e Nicola Del Prete. Da verificare in quanti si aggiungeranno alla squadra e quale decisione vorrà prendere Forza Italia, dopo la fuga in avanti di Desiati.