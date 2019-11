Inzieranno sabato 27 giugno le prevendite per il concerto che Alessandro Mannarino terrà a San Salvo il prossimo 4 settembre. Un appuntamento molto atteso in città e nel territorio e che vede molte persone coinvolte. Ad organizzare il concerto a San Salvo sono l’A.D.S. Sporting San Salvo, la Bottega del Luppolo, Antonio Cane, Miriana Di Frenza, Paola Pelliccia, Nicola Reale, Andrea Di Ioro, Domenico Bruno, Nicolas Cordisco, Graziano Piorelli, Roberta Vespasiano, Sabrina Martino, Devil Martino, Luca De Luca, Alex Battista, Danilo Faienza, Luigi Mastrangelo, Luca Marchetta con la preziosa collaborazione del Comune e della Proloco.

Il cantautore 36enne di origini romane ha iniziato la sua carriera artistica nel 2001 mentre nel 2009 ha pubblicato il suo primo lavoro discografico “Bar della rabbia”. Quest’anno girerà l’Italia con il tour “Corde 2015” che partirà il 4 luglio a Frosinone e farà tappa il 4 settembre, nell’unico appuntamento abruzzese, allo stadio Bucci di San Salvo. Il tour si presenta completamente rinnovato e a dare un nuovo vestito musicale ai brani più amati del repertorio di Mannarino saranno le corde, protagoniste assolute di questo show. "E’ un sogno che si realizza", affermano gli organizzatori che con impegno, dedizione e volontà sono riusciti a portare nella loro il città il proprio beniamino.

La prevendita dei biglietti inizierà sabato 27 giugno al costo di 25€ e gli organizzatori, viste le già numerose richieste, invitato tutti ad acquistare il proprio tagliando il prima possibile.

Per maggiori info 347 01 74 635.

Ecco i punti dove è possibile acquistare i biglietti in prevendita:

SAN SALVO: Bar dei Portici; Bottega del Luppolo.

SAN SALVO MARINA: Beat Caffè.

VASTO: Bar Mirò; Bar Modè.

VASTO MARINA: Mamitas; Lounge Bar.

TERMOLI: Roger Pub; Bar via Firenze.

PESCARA: Gelateria Novecento (vicino Guardia Costiera); Giuseppe De Santis 3801775433.

LANCIANO: Caffè del Corso.

ANCONA: Laura 3400535203.

L’AQUILA: Bar Tropical.

CAMPOBASSO: No Pain No Gain.

GARGANO: Lorenzo 3894626210.

CUPELLO: Caffè Madame.

CASALBORDINO: Lido Racciatti.

GISSI: Ristorante/Pizzeria Dal Cianci.

POLLUTRI-SCERNI: Marisa 3891853910.

MONTENERO DI BISACCIA: Harry’s Bar.

LARINO: Pierino 3474256016.

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI: Bobby’s.

ISERNIA: Holzaus Pub.

CASTIGLIONE MESSER MARINO: Davide 3383890398