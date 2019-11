Quella di Luigi Stampone è una storia come quella di centinaia di italiani che nel secondo dopoguerra lasciarono la terra natìa in cerca ci fortuna in Australia. Ma ogni storia ha una sua unicità e quella di Luigi inizia con un'avventura durante la seconda guerra mondiale, quando si trovava come militare di leva a Venezia. Alla fine del conflitto la decisione di partire in cerca di fortuna raggiungendo un cognato che era già dall'altra parte del mondo. L'Australia è divenuta la sua terra d'adozione, dove ha messo su famiglia. Oggi, a 91 anni (ma tra poco ne saranno 92), si gode il meritato riposo dopo tanti anni di lavoro, i figli, i nipoti e i pronipoti. Ma il legame con la parte di famiglia rimasta in Italia è sempre forte. Così in questi giorni si trova a Vasto, per la gioia dei parenti che lo hanno riabbracciato dopo 10 anni. In uno di questi pomeriggi lo abbiamo incontrato per farci raccontare la sua storia.