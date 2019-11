Dopo la conferma in panchina di mister Claudio Gallicchio (leggi l’articolo), a San Salvo parte la campagna abbonamenti con grande anticipo rispetto alle precedenti stagioni.

A comunicarlo è la stessa società del presidente Evanio Di Vaira attraverso una nota: “L’U.S. San Salvo lancia la campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2015/2016. La società biancazzurra, che punta a disputare un campionato di vertice, è certa di una risposta di massa da parte della tifoseria e cittadinanza sansalvese. Gli abbonamenti saranno disponibili da luglio ma è già possibile prenotarli presso la sede del sodalizio in via Pascoli (ex poliambulatorio) oppure contattando il segretario Pietro Russo al numero telefonico 3279091423. Il costo dell’abbonamento, a prezzo unico, è di 100 euro”.

Infine nel comunicato s’invita la città e la tifoseria a sostenere la propria squadra: “Tutti insieme sosteniamo l’U.S. San Salvo ‘Orgoglio di questa città’.