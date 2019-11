Brutto incidente questa mattina, intorno alle 11,30, sull'autostrada A14, in territorio di Vasto, all'altezza del quartiere Sant'Antonio Abate, direzione sud. Durante le operazioni di soccorso si è creata una lunga coda sulla corsia in direzione sud.

Coinvolto nell'incidente, un motociclista, per il quale è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza, atterrata nel cortile della caserma della polizia autostradale Vasto Sud. Il rianimatore a bordo dell'eliambulanza si è quindi recato sul posto dell'incidente, dove sono presenti tre pattuglie della polizia stradale, per prestare le prime cure al motociclista.

L'uomo. L.A.C., classe '57, agente di polizia municipale in provincia di Lecce, ha perso il controllo della sua Moto Guzzi California per cause al vaglio dell'autostradale. Per lui si è quindi reso necessario il trasferimento in eliambulanza al Santo Spirito di Pescara dove è stato ricoverato in prognosi riservata.