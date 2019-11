Un'ordinanza per espiazione di pena detentiva ai domiciliari a carico di B. V., pregiudicato locale di 28 anni, di etnia rom, è stata eseguita nei giorni scorsi da personale della polizia di Stato in servizio presso il locale Commissariato di Pubblica sicurezza, diretto dal vice questore aggiunto, il dottor Alessandro Di Blasio.

L'ordinanza è stata emessa dal tribunale di Vasto per i reati di lesioni, minacce e resistenza a pubblico ufficiale, guida senza patente e in stato di ebrezza e sostituzione di persona, per cui l'uomo dovrà scontare una pena residua di 7 mesi e 20 giorni all'interno della propria abitazione.

I fatti contestati al giovane si sono svolti all'interno di un bar del centro, dove la polizia era intervenuta poiché il 28enne, insieme ad altri rom, stava infastidendo gli avventori. Una volta allontanato dal locale, l’uomo si è messo alla guida della propria autovettura completamente ubriaco, per poi percorrere a forte velocità le vie cittadine, con grave pericolo per l’incolumità delle persone.

Solo dopo un breve inseguimento gli agenti del Commissariato sono riusciti a fermarlo e, considerato lo stato di ebbrezza ed il fatto che il giovane era risultato privo di patente di guida, ad accompagnarlo negli uffici del Commissariato, dove è stato regolarmente sottoposto al test di rilevazione del tasso alcolemico.

Nel corso dell’attività di identificazione il giovane, a carico del quale sono risultati numerosi precedenti di polizia, ha anche fornito generalità false e nel corso delle operazioni ha aggredito gli agenti del Commissariato. A seguito della decisione del tribunale di Vasto, il giovane sconterà la pena nella propria abitazione, con il divieto di allontanarsene senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria.