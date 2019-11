Episodio a lieto fine questo pomeriggio a Vasto Marina. Un bimbo di 6 anni che si era smarrito nei pressi della pista ciclabile è stato ritrovato attorno alle 16.30 dalla pattuglia in bici del gruppo comunale di protezione civile e accompagnato dai genitori. "Incontenibile la gioia dei genitori - spiega Eustachio Frangione-, una coppia proveniente da Scanno (AQ), quando sono stati contattati dai nostri ragazzi per essere avvisati del ritrovamento, in particolar modo del papà che pensava addirittura che il figliolo fosse stato preso da qualche malintenzionato. Molti i cittadini che hanno espresso il loro plauso per l'immediato intervento".