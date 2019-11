La scorsa notte, durante servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione dei furti nelle abitazioni, gli operatori della polizia di Stato di Termoli hanno notato una Jaguar 2400, di colore nero e con targa della Repubblica di San Marino, regolarmente parcheggiata in quella Via delle Tamerici, chiusa a chiave e senza alcun segno di effrazione.

Insospettiti, gli agenti della Squadra Volante del locale Commissariato hanno immediatamente eseguito gli opportuni controlli sulla targa dell’auto, dai è risultato che la Jaguar era stata rubata a Vasto lo scorso 19 giugno, a seguito di un furto in una villetta di Vasto Marina. Dopo un'attenta verifica sul veicolo finalizzata al rinvenimento di tracce utili alle indagini, l’autovettura è stata restituita al suo legittimo proprietario dall’Ufficio Anticrimine del Commissariato.

Apprezzamenti per l'impegno profuso dagli operatori della polizia di Stato sono giunti dal questore Raffaele Pagano, per l'intensa attività di controllo del territorio, recentemente incrementata con la predisposizione di ulteriori servizi straordinari in occasione dell’avvio della stagione balneare.