Non possiamo, da soli, risolvere l’emergenza delle cucciolate fuori controllo sul nostro territorio e dei cani lasciati vagabondi perché arriva l’estate e il periodo delle vacanze. Questo è l’allarme lanciato dall’Associazione Amici di Zampa di Vasto che giornalmente è chiamata, oltre alla complicata gestione del canile, a risolvere situazioni e segnalazioni di urgenza. Proprio ieri pomeriggio è stato lanciato all’interno del recinto del canile un povero cane, buttato senza pietà come un oggetto, rischiando di essere attaccato dagli altri cani ma fortunatamente è andata bene. Si tratta di una cagnolina marrone, con collare ma rigorosamente senza il microchip. Invece questa mattina gli operai del canile hanno trovato, davanti al cancello, un cucciolo all’interno di un sacchetto ben stretto e dentro uno scatolone ben 4 cuccioli simil caccia. Una scena davvero raccapricciante alla quale non vorremmo mai assistere, i cuccioli sono stati subito soccorsi e visitati da un veterinario, per fortuna sono vivi ma stremati dall’elevata temperatura all’interno dello scatolone. Ora cercano un’adozione seria.

Da soli non ce la possiamo fare è necessario, con l’aiuto di tutti gli organi competenti e deputati al controllo del territorio, riavviare campagne di sensibilizzazione sulla sterilizzazione, sulla obbligatorietà dell’iscrizione all’anagrafe canina e sui requisiti imposti dalle leggi nazionali e regionali, sul benessere degli animali. Ricordiamo che abbandonare un animale è un reato punibile penalmente. Il nostro territorio purtroppo è in caduta libera, sta regredendo e la situazione è oramai fuori controllo.

Sono passati diversi mesi da quando la Asl regionale competente delle problematiche del randagismo ha incontrato tutte le associazioni animaliste presenti in provincia di Chieti, è stato redatto un protocollo d’intesa per avviare azioni sinergiche sulla questione dei cani “vagabondi” sul territorio, sulle sterilizzazioni e sulle colonie feline, purtroppo ad oggi non è stato fatto nulla di concreto. L’emergenza è reale e giornaliera ma i tempi della burocrazia regionale nel prendere una decisione sono lunghi, eterni e siamo oramai sfiduciati. A questo punto chiediamo l’aiuto dei cittadini di buon cuore per superare questa situazione che oltre all’impegno fisico di noi, purtroppo, pochi volontari, richiede ingenti spese di cure veterinarie e mangimi adatti alle diverse situazione.

L’unione fa la forza e in questi anni di incessante lavoro sul territorio della nostra Associazione abbiamo conosciuto tanta solidarietà e gratitudine da parte di persone dall’animo nobile che ci spingono a continuare in questa difficile missione.

Chiunque voglia aiutarci:

- per un piccolo contributo economico intestato ad Amici di Zampa : Banca dell’Adriatico IBAN IT 13O057 4867 6845 1070 1439 608 oppure BCC della Valle del Trigno IBAN IT 50 J08189 77910 000000008628

- stalli temporanei per cuccioli di cani e gatti in attesa di adozione

- colletta alimentare da portare direttamente in canile: scatolette e crocchette( per cani adulti, per cuccioli di cane, per gatti adulti e per gattini)

- cibo particolare gastrointestinal per cani e gatti adulti e per gatti e cani cuccioli

- regala un antiparassitario (frontline, advantix, drontal cane e gatto), guinzagli, pettorine, collari, ciotole metalliche, coperte, lenzuola, traversine, lettiere per gatti, detersivi e candeggina

- regala un farmaco: stomorgyl, allopurinolo, itraconazolo, milteforan, baytril, enrox, icf vet, therios, optimmune, amoxicillina-acido clavulanico, melodica, deltacortene

- diventa volontario e metti a disposizione un po’ del tuo tempo per una buona causa (all’interno del canile, banchetti, manifestazioni).

Non lasciateci soli.

Associazione Amici di Zampa

CF 02295910695 c/o Rifugio comunale di Vasto (CH)

Aperto tutti i giorni la mattina delle 8.30 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 16.00 alle 19.00.

Contatti per adozioni : 3476647422, 3337341702, 3407204339, 3489318838