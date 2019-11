L'Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico "Ridolfi-Zimarino" di Scerni conferma la sua costante attenzione per la formazione delle professionalità nel settore viticolo-enologico ospitando il 9 e 10 luglio prossimo il corso ICV "Innovare e perfezionare l'elaborazione dei vini rosati", tenuto dal docente Arnaud Morand, enologo consulente in Provenza, gruppo ICV.

Il corso, combinando l'esperienza sul campo e l'incessante attività di sperimentazione dei consulenti ICV, si propone di offrire a tecnici e produttori un'informazione pratica e completa sul mondo dei vini rosati, fornendo tutti gli strumenti utili per l'elaborazione di questo prodotto in funzione dell’obiettivo enologico prefissato.

Il corso sul rosato sarà composto di due moduli: il primo modulo (Dal vigneto alla fermentazione) si svolgerà il 9 luglio dalle 9 alle 18; il secondo modulo (Dalla fermentazione all’imbottigliamento) si terrà il 10 luglio dalle 9 alle 13.

Per ulteriori informazioni clicca qui.