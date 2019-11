Torna la rassegna musicale-culturale Schiavi della Musica (a cura dell’omonima associazione), punto di riferimento della musica indipendente che si prefigge di valorizzare l’attività musicale come mezzo fondamentale di espressione artistica e di promozione civile e culturale. Tre giornate interamente dedicate alla musica, che vedranno alternarsi diverse realtà della scena indipendente italiana.

Il piccolo comune dell’Alto Vastese, a 1168 metri sul livello del mare, nei giorni 26, 27 e 28 giugno si animerà per una nuova e imperdibile iniziativa che coinvolgerà non solo la comunità locale, ma come ormai da tradizione, molti appassionati provenienti da tutta Italia.



Si inizia venerdì 26 giugno, ore 22:00 in Piazza Vittorio Emanuele (centro storico - adiacente Chiesa), con gli spettacoli dei Dogs Love Company, folk band d’autore abruzzese, e Le Strade del Mediterraneo, gruppo alla continua ricerca delle profondità e delle mille sfaccettature della musica popolare.

Sabato 27 giugno aprirà la serata il duo Tutte le Cose Inutili, il loro genere è stato definito “cantautorato punk” e a seguire CECCO E CIPO, definiti dalla stampa i protagonisti di X Factor 8. I due, riescono a convincere tutti diventando in men che non si dica trending topic su Twitter per un intera serata con l'ashtagh #‎VACCABOIA, lo stesso si ripeterà dopo l'eliminazione ai Bootcamp. Rimangono per due intere settimane in TOPTEN su iTunes tra gli album più venduti in Italia, entrano in classifica F.I.M.I, su YouTube si conta più di un milione di views e sono tra gli artisti più scaricati su Spootify.

Concluderà la manifestazione, domenica 28 giugno, il blues rock dei Naked Snails.

Le varie esibizioni delle band unite alla bellezza naturale del posto, al paesaggio infinito, all’ospitalità e alla simpatia degli abitanti saranno gli ingredienti di un Festival che darà voce alla realtà della nuova musica italiana.

Per info e contatti:

ASSOCIAZIONE “SCHIAVI DELLA MUSICA”

schiavidellamusica@gmail.com

347.6583635

www.facebook.com/schiavidellamusica

Schiavi di Abruzzo (CH) - Piazza Vittorio Emanuele (adiacente Chiesa)

26, 27, 28 GIUGNO 2015

Apertura stand ore 19:00 - Inizio concerti ore 22:00