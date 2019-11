Per fortuna è riuscito a fuggire e a trovare riparo dietro un cancello uno dei due fratelli coinvolti in una lite, questa mattina, in via Ciccarone.

L'episodio è avvenuto intorno alle 10 nell'ultimo tratto di strada che si immette poi in via Del Porto, tra numerosi passanti che hanno assistito alla scena. Secondo una prima ricostruzione, i due fratelli hanno iniziato a discutere per questioni economiche, fino a quando la discussione è sfociata in lite. Uno dei due avrebbe impugnato un bastone con l'impugnatura in metallo, di quelli utilizzati per abbassare le saracinesche, e avrebbe inseguito il fratello, che fortunatamente è riuscito a trovare riparo dietro un cancello.

Scattato l'allarme, sul posto si sono portati carabinieri e polizia, per riportare la calma e ricostruire la vicenda, con le indagini affidate agli uomini del Commissarito di Pubblica sicurezza.

All'aggressore, che è stato trasferito all'ospedale di Vasto per accertamenti, in quanto si presentava in preoccupante stato di agitazione, verranno contestati i reati aggressione e tentate lesioni.