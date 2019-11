C'è chi addirittura ha chiesto che la strada venga chiusa perchè mancano i requisiti di sicurezza. La provinciale 181, che collega per via interna Vasto e San Salvo (passando per il Villaggio Siv) vede le sue condizioni aggravarsi ogni giorno di più. Ci sono tratti in cui le corsie viaggiano con un dislivello di qualche centimetro, in altri punti c'è la ghiaia al posto dell'asfalto. Eppure questa è una strada percorsa ogni giorno da decine di autovetture e veicoli commerciali. Molti gli incidenti che si verificano in questi pochi chilometri di strada ormai in stato di abbandono Anche la bassa velocità (raccomandata a tutti gli automobilisti) non serve in molti casi a prevenire incidenti. E quotidiane sono anche le segnalazioni dei cittadini che chiedono interventi urgenti.