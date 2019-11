Si è conclusa domenica sera la prima tappa del Campionato italiano di Beach Soccer a San Benedetto del Tronto. Nel weekend appena concluso sono scese in campo le sedici squadre in lotta per il titolo nazionale. A tornare a casa a bottino pieno Catania, Catanzaro e Terracina. Per l’attaccante vastese Giuseppe Soria e la sua squadra -Milano Beach Soccer- un weekend comunque positivo, malgrado la sconfitta nella seconda giornata contro Anxur Trenza (3-0). I rosso neri infatti sono riusciti a vincere la prima gara (4-3) contro Pisa e la terza contro la Sambenedettese- ex squadra di Soria- dopo i calci di rigore (12-11). Giuseppe Soria è andato in gol nella prima giornata contro l’Anxur Trenza e nell’ultima contro la sua ex formazione, realizzando anche un calcio di rigore importante per il successo ottenuto domenica sera. Una tappa, quella di San Benedetto del Tronto, che ha avuto un gran seguito. Tanta partecipazione sugli spalti e grande spettacolo sul campo.

“Calcolando le assenze in squadra- ha affermato Soria- abbiamo ottenuto due vittorie importanti. Sapevamo di dover stringere i denti in questa prima tappa. Ora ci prepareremo al meglio per il secondo appuntamento di questa estate”. Il capitano della Vastese Calcio in questi giorni sarà a Vasto per godersi un po’ di meritato riposo e dal 9 luglio partirà verso Milano per allenarsi insieme alla squadra. Il prossimo appuntamento con il campionato di serie A del Beach Soccer è previsto per il 23 luglio con la tappa del girone B di Catanzaro Lido, mentre il 30 luglio avrà inizio quella del girone A a Lido di Camaiore.

Le classifiche dei due gironi:

Girone A

Terracina 9

Viareggio 6

Anxur 5

Happy Car Sambenedettese 5

Milano 4

Livorno 3

Pisa 0

Udinese 0

Girone B

Catania 9

Catanzaro 9

Lamezia Terme 5

Ecosistem Futura Energia Cz 4

Villafranca 3

Canalicchio Ct 1

Barletta 0

Catanese 0

Il calendario

23/26 luglio – tappa girone B – Catanzaro Lido (Cz)

30 luglio / 2 agosto – tappa girone A – Lido Di Camaiore (Lu)

6/9 agosto – Supercoppa + Finali – Lignano Sabbiadoro (Ud)