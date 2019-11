Comunità inclusiva e responsabilità sociale. Questi i temi al centro della tavola rotonda organizzata dalla CNA Chieti, partner del Comune di Vasto, insieme ad AsforC e Sinergie, del progetto Comunità inclusiva. L’appuntamento di palazzo d’Avalos ha rappresentato l’occasione per fare il punto della situazione su quanto già fatto e per capire quali strade percorrere per il futuro. Dopo i saluti del vicesindaco di Vasto, Vincenzo Sputore, Silvio Calice, della Cna, ha illustrato i dettagli del progetto attualmente in corso a Vasto, soffermandosi sull’importanza della partnership pubblico-privato per arrivare a conseguire obiettivi concreti. Saranno 72 le persone che potranno accedere ad un periodo di formazione e poi a dei tirocini. Obiettivo del progetto è quello di poter arrivare ad un 5-10% di assunzioni al termine del tirocinio.

Nicola Cipolla, assistente tecnico della Regione Abruzzo, ha dato un quadro della situazione sui fondi, sempre in diminuzione, a disposizione delle comunità locali. Ha poi annunciato come la Regione Abruzzo attiverà un processo di partecipazione per coinvolgere tutti gli attori nella scrittura dei prossimi piani per il sociale. Ermanno Di Bonaventura, presidente del CSV di Chieti, ha dato le linee guida della responsabilità sociale, da diffondere sempre più come fondamento per l’attività delle piccole e medie imprese del territorio. Poi la tavola rotonda, moderata dal giornalista Giuseppe Ritucci, con gli interventi di Maria Amato (commissione affari sociali della Camera), Anna Suriani (assessore alle politiche sociali di Vasto), Anna Zampini (direttore CPI Vasto-Lanciano), Savino Saraceni (Presidente CNA Chieti), Marco Cardone (Cooperativa Recoopera) e Letizia Scastiglia. Dalle parole dei partecipanti alla tavola rotonda è emerso come sia importante che questi interventi di sostegno alle persone svantaggiate non siano solo "a spot" ma possano assumere una stabilità tale da poter dare la giusta dignità alle persone. Fondamentale, quindi, in tempi di poche risorse, avere la capacità di accedere a progetti e bandi finanziati da Stato e Unione Europea. Tanti gli altri spunti emersi dal dibattito, cercando di guardare al futuro per la costruzione di una reale comunità inclusiva. Interventi che troveranno spazio nel filmato sulla tavola rotonda che pubblicheremo nei prossimi giorni.