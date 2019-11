Si è svolta domenica 21 Giugno, organizzata dai Giovani soci BCC della Valle del Trigno, la seconda edizione della manifestazione podistica itinerante che prende il nome dalla cittadina della Valle del Trigno (territorio di competenza della BCC). Dopo la prima edizione della Stra...Ripa, svoltasi a Ripalimosani, quest'anno è stata la volta della Stra...Lentella svoltasi nella cittadina dell'entroterra vastese ed a trionfare è stato proprio un podista di Vasto: Nicolino Catalano con il tempo di 38'36'' su un percorso di 10 km. particolarmente impegnativo, che ricalcava le cosiddette Vie dell'Olio.

Il bravo ed instancabile atleta della Podistica Vasto ha preceduto Vincenzo Del Villano della Podistica S. Salvo e Mauro Battista, mentre nella sezione femminile dominio incontrastato della Podistica S. Salvo (premiata anche come gruppo più numeroso) che sul podio ha piazzato le migliori tre atlete: Julia Mariani (57'32'') Nubia Stella e Daniela Carissimo.

Altri atleti che si sono contraddistinti nelle rispettive categorie sono stati Luigi Del Nero, Giarrocco Reale e Roberta D'Aloisio.

La gara è stata organizzata del segno dell'inclusione, atteso che tra i partenti c'è stata la presenza di oltre una ventina di atleti ospiti del locale Centro di Accoglienza Immigrati (il migliore all'arrivo è stato John Stuba) coordinati dal responsabile del Centro Claudio Pracilio.

A premiare gli atleti sul podio installato nella piazza principale di Lentella c'erano il Sindaco della cittadina Carlo Moro, il Vice Presidente della Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno Ing. Costantino Tascone, il responsabile della Pro Loco di Lentella (che ha organizzato il pasta party finale per tutti gli atleti ed accompagnatori) ed una rappresentante dei Giovani Soci BCC Marianna Piccirilli. Oltre alla gara agonistica, che ha impegnato poco meno di cento atleti, c'è stata una passeggiata non competitiva di 5 Km. ed una doppia gara per ragazzi, con protagonisti gli ospiti della locale Casa Famiglia denominata Comunità del Sorriso coordinati dal Prof. Vastola.

L'appuntamento è per l'anno prossimo per la terza edizione della Stra...?

Pasqualino Onofrillo