È stata attivata ieri al San Pio da Pietrelcina di Vasto la Lungodegenza, con sedici posti letto "per rispondere in modo efficace alle esigenze di salute delle popolazione anziana". Le stanze riservate ai pazienti lungodegenti si trovano nel padiglione III, accanto all'unità operativa di Medicina. "Una realizzazione attesa da tempo - si legge nella nota della Asl -, per la quale hanno profuso grande impegno la Direzione Aziendale della Asl Lanciano Vasto Chieti, la Direzione medica del presidio e gli operatori, che hanno messo in atto tutte le azioni necessarie per arrivare alla tanto auspicata apertura.

"Con questa nuova specialistica e la relativa dotazione di posti letto possiamo fare fronte alla stagione estiva in condizioni migliori - sottolinea Pasquale Flacco, direttore generale facente funzioni - nella consapevolezza del carico di lavoro aggiuntivo a cui si dovrà fare fronte. Proprio per garantire turni accettabili e il diritto alle ferie degli infermieri, l'Azienda sta acquisendo personale aggiuntivo da destinare ai diversi ospedali in base alle necessità. L'ospedale di Vasto, in particolare, riceverà supporto adeguato all'attività che nella stagione estiva raggiunge volumi quasi raddoppiati".