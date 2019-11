Sono state le coppie formate da Ubaldi e Di Giacomo, nel maschile, e Delli Quadri e Ferrara, nel femminile, ad aggiudicarsi la 3ª tappa della Abruzzo Cup Libertas di beach volley. Sulla spiaggia di Roseto degli Abruzzi, nonostante una persistente pioggia che ha più riprese ha bloccato lo svolgimento del torneo, si sono sfidate 23 coppie maschili e 15 femminili.

"La location del Lido Mediterrano di Roseto degli Abruzzi - commenta l'ufficio stampa Libertas-, la promozione svolta dal noto beach club locale, Asd Beach Volley Roseto (BVR) del tecnico Francesco Di Carlo, con la presenza dell'Amorosi Volley, del Gruppo Team Italia Libertas e del Dipartimento Beach Volley Nazionale Libertas, rappresentato dalla coppia Giorgio Amorosi e Max Di Risio, nonchè la collaborazione con la Fipav Abruzzo (settore beach volley) non poteva che creare un mix esplosivo a prova di pioggia".

Nel tabellone vincenti del torneo maschile la sfida in finale ha visto la coppia Ubaldi-Di Giacomo prevalere su Alfieri-Di Silvestre per 2-0 (21-18/21-15). In quello perdenti c'è stato il terzo posto pari merito per Gherlandini-Zagaria e Amorosi-Di Risio.

Nel torneo femminile la finale ha visto Teresa Ferrara e la vastese Laura Delli Quadri battere le atlete della BCC San Gabriele Gaia Genovesi e Alessandra Di Tizio. La coppia vincente, con una Laura Delli Quadri in grande forma ed una Teresa Ferrara a tutto campo, si è imposta per 2-0 (21-15/21-16). Sul gradino più basso del podio la coppia formata dalle gemelle Di Ruscio e quella con le vastesi Giada Innocenti e Alessandra Mascitelli.

"Si segnala - scrive l'ufficio stampa Libertas - anche la bella prova delle coppie maschili Maggio-Galante, Di Carlo-Rossetti, Ceccoli-Lalloni, Calderon-Donnini, Forcinari-Camassa. Sul fronte femminile buona prestazione della coppia Fonicello-Viscatale. Il Dipartimento Nazionale Libertas Bv ha ringraziato il Maestro Francesco Di Carlo per la promozione continua del Beach Volley nei 12 mesi dell'anno, grazie alla perfetta gestione dell'importante impianto di beach indoor di Roseto degli Abruzzi, luogo di studio della tecnica del beach volley per atleti di ogni età". L'Abruzzo Cup vivrà la sua quarta tappa, curata da Amorosi Volley e Libertas, nel fine settimana del 27 e 28 giugno, presso il Lido Sabbia d'oro e Zio Fiore di Vasto.