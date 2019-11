Si è tenuta stamane presso la stazione ferroviaria di Vasto-San Salvo una conferenza stampa con la presenza del sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca, del presidente del consiglio comunale di San Salvo Eugenio Spadano, dell'assessore Oliviero Faienza e del vicesindaco della città di Vasto Vincenzo Sputore al fine di sollecitare la regione sul ripristino delle fermate dei treni veloci nella stazione di Vasto-San Salvo. Ognuno di loro ha riportato l’attenzione sullo stato di abbandono in cui versa il tratto ferroviario di Vasto-San Salvo, sia per quanto riguarda la struttura, sia il servizio, che è stato depotenziato in favore della stazione della città di Termoli.

Si è sottolineato il fatto che questo è un problema che riguarda i cittadini di Vasto e San Salvo ma anche quelli dell’entroterra vastese, per cui ridistribuire le fermate tra Vasto e Termoli sarebbe un vantaggio per i tanti viaggiatori che ogni mese sono costretti a raggiungere il posto di lavoro con altri mezzi, che siano macchine o autobus. Per questo, i rappresentanti delle due città di Vasto e San Salvo hanno affermato di battersi e alzare il livello di guardia se non ci saranno risposte concrete affinchè la regione si impegni per riportare le fermate dei treni veloci nel tratto di linea ferroviaria di Vasto-San Salvo.

Stefania Salvatore