Si è verificato nella tarda mattinata l'incidente che ha coinvolto una Fiat Punto e una Toyota Yaris, sulla statale 16 a Vasto Marina.

Per cause in via di accertamento da parte della polizia municipale, giunta sul posto con due agenti in moto, le due auto si sono scontrate in località San Tommaso.

Nessun problema per il conducente della Punto, mentre la donna che si trovava a bordo della Yaris ha avuto bisogno di cure mediche ed è stata trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale "San Pio da Pietrelcina". Le sue condizioni non sono comunque gravi.