La prevenzione dell'osteoporosi passa anche attraverso l'attività fisica: l'associazione nazionale FEDIOS (Federazione Italiana osteoporosi) Abruzzo - sezione di Vasto - prosegue la sua campagna di prevenzione ribadendo la necessità di svolgere attività fisica e proponendo, a tale riguardo, ai propri soci camminate in compagnia. Spesso, per rendere più interessante l'evento, vengono proposte camminate abbinando la scoperta o la ri-scoperta di realtà territoriali vicine ma ancora poco conosciute.

Così è stato per la recente camminata effettuata all'interno del Giardino Botanico Mediterraneo di San Salvo marina e per l'iniziativa presa venerdì 19 giugno, quando la camminata si è svolta all'interno dell'azienda agricola “La Selvotta” in contrada Buonanotte, (sotto la guida del proprietario sig. Sputore), in un percorso di circa 4 km che si è snodato nel verde, a contatto con la natura, t ra ulivi secolari, vigneti, pescheti e campi di ceci.

