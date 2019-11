Si è conclusa ieri l’esperienza a Coverciano nelle finali nazionali del ‘Sei Bravo a…’ per i giovanissimi calciatori della Bacigalupo Vasto. Un weekend vissuto con tanta gioia, felicità, divertimento e sport in compagnia delle migliori venti squadre d’Italia in rappresentanza delle rispettive regioni (Roma, Genoa, Palermo, Perugia, Invicta Matera, Sporting Club Corigliano, Cesare Ventura Benevento, San Giuseppe Piacenza, Sacilese, Aldini Milano, Vigorina Senigallia, San Pietro e Paolo Termoli, Lascaris Pianezza, Euro Sport Academy Brindisi, Sigma Cagliari, Sestese, San Rocco Rovereto, Neugries, Perugia, Grandparadis e Abano).

Dopo aver vinto il titolo regionale (classificandosi al primo posto nell’Olimpiade d’Abruzzo davanti a Cologna e Delfino Flacco Porto), la Bacigalupo ha staccato il biglietto per Coverciano e nelle tre giornate dedicate alle gare i giovani vastesi del 2004-2005 hanno ottenuto una vittoria (2-0) contro il Grandparadis (Valle d´Aosta), un pareggio (1-1) contro la Roma ed una sconfitta nella gara d’esordio (1-0) contro i padroni di casa della Sestese (Toscana).

Ieri si è tenuta la premiazione rivolta a tutte le società partecipanti visto che la Federazione- vista la giovane età dei ragazzi- non rilascia uno scudetto per la categoria pulcini. Un’esperienza davvero importante per la Bacigalupo e per i suoi ragazzi che hanno potuto calcare il manto erboso del Centro Sportivo di Coverciano. Tanta soddisfazione per gli istruttori, i dirigenti e l’intera società vastese per aver partecipato ad una manifestazione nazionale di rilievo con la speranza di poterci ritornare anche il prossimo anno. Il gruppo è tornato in città nella serata di ieri.