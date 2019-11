Partiranno in sei da Vasto per rappresentare l'Abruzzo alle Kinderiadi - Trofeo delle Regioni di pallavolo di Messina. Dal 29 giugno al 4 luglio in Sicilia si sfideranno le rappresentative regionali maschili e femminili a caccia del titolo tricolore giovanile. Una manifestazione importante e per cui le due selezioni abruzzesi si stanno preparando al meglio. Punti di riferimento per i due tecnici Norman Colella (maschile) ed Emilio Di Bacco (femminile) saranno certamente i ragazzi vastesi: Antonio Del Fra, Giacomo Fiorillo e Francesco Pignatelli, che giocano nella Teate Chieti insieme a Claudia Scampoli, Giada Russo e Giorgia Di Croce della BCC San Gabriele Volley. Per le tre ragazze e Del Fra si tratta della seconda esperienza nelle Kinderiadi dopo quella vissuta nel 2014 in Basilicata [LEGGI].

Nello scorso fine settimana le due selezioni abruzzesi si sono riunite a Vasto, facendo base all'Hotel Holiday e allenandosi nella palestra del quartiere San Paolo di Vasto e in quella di via Verdi a San Salvo. Giornate intense per mettere a punto tattiche e strategie da utilizzare poi a Messina. In Sicilia la delegazione, di cui faranno parte anche Luca Di Pietro e Gabriella Dueg, sarà guidata da Adriano Pierantoni.

Prima dell'ultimo allenamento abbiamo intervistato i due allenatori e i ragazzi vastesi pronti per vivere questo importante appuntamento.