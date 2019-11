C'è ancora l'ex asilo Carlo della Penna nelle preoccupazioni dei consiglieri comunali dell’Intergruppo Vasto2016, che hanno provveduto a presentare al sindaco facente funzioni, Vincenzo Sputore un'interrogazione trasmessa, per conoscenza, anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto.

L'interrogazione presentata da Massimo Desiati, Etelwardo Sigismondi, Davide D’Alessandro, Andrea Bischia e Nicola Del Prete mira a sapere da Sputore "se esiste una dichiarazione di 'inagibilità' della struttura, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge; se non ritenga indispensabili ed urgenti interventi di messa in sicurezza, riqualificazione e ristrutturazione della struttura dell’ex Asilo al fine di ridestinarla all’uso pubblico e per i fini indicati nell’atto di donazione di don Carlo Della Penna; le reali intenzioni dell’amministrazione comunale sul futuro della struttura e circa la sua destinazione".

"Al contempo, - concludono da Vasto2016 - si esorta l’amministrazione comunale a procedere alla presentazione di un esposto relativo ai danni subiti a beni mobili, anche di valore strumentale, ed ai carteggi conservati nell’edificio, presumibilmente contenenti dati personali sensibili, affinché le autorità competenti possano procedere alle relative indagini".