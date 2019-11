Non c'è ancora un candidato ufficiale, ma Forza Italia torna a insistere per lo svolgimento delle primarie di coalizione.

I consiglieri comunali Guido Giangiacomo e Antonio Monteodorisio tornano infatti alla carica, ritenendo che le primarie siano "un passaggio necessario per trovare la coesione e nella coesione la candidatura giusta e condivisa da proporre alla città come sindaco".

In questa prospettiva, Forza Italia "sente il dovere di rivolgere l'ennesimo invito alle forze alternative al centrosinistra per ritrovarsi intorno ad un tavolo senza pregiudiziali e preconcetti anche di natura personalistica. L'invito è rivolto innanzitutto alle forze politiche che si riconoscono nei valori e nelle progettualità del centrodestra, a cominciare da Fratelli d'Italia, che nel rispetto della sua naturale vocazione politica dovrebbe aderire a questo appello e prendere le distanze da chi vuole sottrarsi ad ogni confronto democratico dichiarando oltretutto di non 'afferire' alla destra o al centrodestra, delineando percorsi di tipo qualunquista che non 'afferiscono' appunto alla tradizione del centrodestra".

La palla, a questo punto, torna ai consiglieri di Vasto2016 che difficilmente rinunceranno alla impostazione già annunciata: "Prima i nomi, poi valutiamo". Finché Forza Italia non presenta il proprio candidato, quindi, difficilmente si uscirà dallo stallo.