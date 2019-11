Secondo posto con onore per La Ciurma di Vasto al Palio del Mediterraneo. A Taranto, nell'ambito della Festa del Mare, si sono sfidate le imbarcazioni a 10 remi provenienti da diverse località del centro-sud. Per La Ciurma era la prima uscita stagionale che si è conclusa con una manche conquistata e un secondo posto finale a soli 16 centesimi dall'equipaggio di Termoli che ha vinto. Un risultato che lascia ben sperare per i prossimi appuntamenti da affrontare durante l'estate, tra cui il Palio remiero organizzato a Vasto per il 19 luglio. Grande entusiasmo per La Ciurma che, anche a Taranto, ha voluto rendere omaggio alla memoria di Tonino Ritucci, di cui lo scorso 8 giugno sono stati ricordati i 10 anni dalla scomparsa.

L'equipaggio: Filippo Ciccotosto (timoniere), Francesco Marzocchetti, Angelo Natarelli, Stefano Di Matteo, Umberto Mele, Giuseppe D'Angelo, Cesare Di Michele, Antonio Ricciardi, Paolo Di Paolo, Francesco Pedace, Sergio Bruno.