L'Associazione culturale giovanile Liberi Tutti di Gissi ha organizzato per la quarta volta un concorso fotografico gratuito. Il concorso è articolato in 3 categorie. Nella prima, "Il mondo visto da vicino", sono ammesse esclusivamente foto macro. Nella seconda, "Feste e tradizioni" sono ammesse esclusivamente foto che ritraggono momenti di festa e convivialità nei comuni del Medio-Alto Vastese. Nella terza, "Cartolina del tuo paese", sono ammesse esclusivamente foto che ritraggono scorci o panorami dei territori del Medio-Alto Vastese.

La partecipazione è aperta a tutti i fotografi, esperti e/o dilettanti, residenti in Abruzzo e Molise. Basta scattare una foto, compilare il modulo e caricare l'immagine. Le votazioni online potranno essere effettuate dal 15 luglio al 31 luglio, fino alle ore 24, sul sito appositamente creato per l’evento. Seguirà un esame tecnico iniziale, poi una seconda fase eliminatoria, con la votazione pubblica. Avrà diritto ad un voto chiunque presenterà uno scontrino di un qualsiasi acquisto effettuato in un’attività commerciale di Gissi in uno dei giorni della mostra nel mese di agosto. L'esame tecnico finale sarà eseguito da una giuria formata da Roberto Racciatti, Nicola Tango, Gennaro Staniscia.

La premiazione avverrà il 20 agosto 2015 durante la festa patronale in piazza A. De Gasperi a Gissi. I premi previsti per i primi classificati di ogni categoria sono i seguenti: per la categoria "Cartolina del tuo Paese", aperitivo in piazza + cena per 2 persone presso il ristorante N’donio; per la categoria "Feste e tradizioni", aperitivo in piazza + cena per 2 persone presso il ristorante–trattoria "Paperino"; per la categoria "Il mondo visto da vicino", aperitivo in piazza + pizza per 4 persone presso il ristorante–pizzeria "La Griglia 3".

Info e regolamento sono disponibili sul sito www.liberituttigissi.it.