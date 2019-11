A cinque mesi dalla pubblicazione del nuovo album, anticipato dal brano Se Domani, i Chilafapuliska si ripresentano al pubblico con un nuovo videoclip. È di oggi l'uscita su Youtube del videoclip di Antica terra del dubbio, canzone che ha dato il nome all'album. La band abruzzese, che in questi mesi ha anche presentato i nuovi brani dal vivo e continuerà a farlo per tutta l'estate, si è affidata anche per questo lavoro alla regia e alla produzione di Blackstudio. Come avvenuto per molte altre tracce del disco anche Antica terra del dubbio ha visto la partecipazione di un ospite speciale, Maurizio Affuso (Maurizio Ha Fuso), chitarrista e cantante ska casertano.

La presentazione dell'album dei Chilafapuliska con Lorenzo Ilari e Andrea Sicuso [VIDEO]

Antica terra del dubbio - Chilafapuliska feat. Maurizio Ha fuso

Regia e produzione: Blackstudio

CAST: Chilafapuliska, Maurizio, Alessio, Giampaolo, Alice, Marcello, Pamela, Giuliana, Roberta, Simone, Stefania, Maurizio, Maria Teresa, Alessio, Rossella.

CREW: Sara, Emma, Cinzia, Alice .