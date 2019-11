"Le esigenze sono tante e in continuo aumento, mentre le risorse dei Comuni sempre meno. Per questo è importante attivare progetti come questo di Comunità inclusiva così da riuscire a dare risposte a chi è in difficoltà". È l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Vasto, Anna Suriani, ad introdurre la conferenza stampa in cui è stato presentato l'appuntamento di lunedì 20 giugno a palazzo d'Avalos. Al centro dell'attenzione ci sarà il progetto Comunità Inclusiva, messo in campo grazie alla Cna di Chieti con la partecipazione del Centro Antiviolenza DonnAttiva, di Sinergie Education e Asfor.C, con il finanziamento della Regione Abruzzo grazie al Fondo sociale europeo. A Vasto sarà possibile dare risposta a 72 persone svantaggiate, a fronte delle circa 150 domande presentate. Il bando era rivolto a donne vittime di violenza, over 45 disoccupati, ex detenuti e persone con ISEE inferiore a 6mila euro. "Si è scelto un target ampio per dare più possibilità", commenta la Suriani.

La CNA, partner del Comune di Vasto, ha avuto compito di creare la rete di imprese per intercettare le possibilità di impiego. "Con il convegno - ha spiegato Silvio Calice, della CNA Chieti - vogliamo fare il punto della situazione e far conoscere nuovi strumenti per intercettare imprese da far entrare nella rete". Tra gli obiettivi del progetto c'è anche quello di arrivare ad un 5-10% di assunzioni tra le 72 persone che avranno la possibilità di svolgere le 60 ore di percorso personalizzato di inserimento socio-lavorativo e il tirocinio formativo extracurriculare. "In questo territorio - ha commentato Licia Zulli, del Centro DonnAttiva - si è già attivato, con il progetto Penelope, un processo vincente. È fondamentale la sinergia tra soggetti istituzionali e realtà imprenditoriali. Siamo impegnati pienamente in questo progetto di Comunità Inclusiva, vediamo quali risultati avrà così da poter correggere il tiro in futuro".

Il convegno. Lunedì 22 giugno, alle 17, sarà la Pinacoteca di palazzo d'Avalos ad ospitare la Tavola rotonda "Responsabilità sociale delle piccole e medie imprese in una comunità inclusiva". Dopo i saluti dell'amministrazione ci saranno gli interventi di Silvio Calice (Cna Chieti), Nicola Cipolla, assistente tecnico della Regione Abruzzo ed Ermanno Bonaventura, presidente CSV di Chieti. Alla tavola rotonda, moderata da Giuseppe Ritucci, parteciperanno l’onorevole Maria Amato (della Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati); l’assessore regionale alle Politiche sociali della Regione Abruzzo, Marinella Sclocco; l’assessore alle Politiche Sociali Comune di Vasto, Anna Suriani; il direttore del Centro per l’Impiego di Vasto, Anna Zampini; il presidente della Cna di Chieti, Savino Saraceni; il direttore della Cna di Chieti, Letizia Scastiglia; Marco Cardone di “Recoopera Società Cooperativa arl”.