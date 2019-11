L'Apnea Team Abruzzo, in collaborazione con l’associazione Just Apnea, organizza uno stage intensivo sulle tecniche della nobile arte della pesca in apnea. L’evento, promosso dal sodalizio vasto-sansalvese presieduto da Piero Tomeo, si avvarrà della presenza di Rocco Manduzio, istruttore federale di pesca in apnea, allenatore federale di immersioni in apnea, istruttore monopinna e atleta in categoria élite nonché delegato di Just Apnea.

Lo stage, che si terrà nei giorni di sabato 27 e domenica 28 giugno, sarà organizzato in lezioni teoriche e pratiche, che si terranno nella piscina comunale di San Salvo, e di tecniche in mare, che si svolgeranno al Parco marino delle Isole Tremiti. Lo stage è aperto a tutti: pescatori esperti, apneisti o neofiti che vogliono iniziare questa disciplina.

Questo il programma dell’evento:

SABATO 27 GIUGNO 2015

Ore 9.00:

Presentazione

Cenni sulle attrezzature del pescatore in apnea

Cenni sulle fisica dell’immersione in apnea e fisiologia

Incidenti del pescatore in apnea e sicurezza

Ore 10.45:

Pausa

ORE 11.00:

Tecniche di immersione (capovolta, pinneggiata, planata) e compensazione

Tecniche di pesca: pesca in tana, pesca all’aspetto, agguato, caduta, razzolo

Respirazione applicata alla pesca in apnea e rilassamento

Ore 13.00:

Pausa pranzo

Ore 16.00:

Seduta in piscina (Piscina Comunale San Salvo), allenamento specifico

DOMENICA 28 GIUGNO 2015

Ore 7.30:

Raduno per partenza per le Isole Tremiti

Ore 18.00:

Consegna attestati e saluti

Nel costo dello stage sono compresi: tutti gli oneri di piscina, Traghetto A/R per le Isole Tremiti, trasporto al luogo delle immersioni.

Rimangono, invece, a carico dell’allievo: attrezzature personali, pranzo al sacco e assicurazione FIPSAS (per i NON tesserati Apnea Team Abruzzo e Just Apnea), certificato medico.

I posti sono a numero chiuso e le iscrizioni sono consentite fino al 23 giugno 2015

Per informazioni e contatti: www.apneateamabruzzo.it

Istruttore Piero Tomeo: 329/69.72.876 piero.tomeo@gmail.com

Istruttore Rocco Manduzio: 347/57.69.231 histoniumrocco@tiscali.it