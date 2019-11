"Da oggi è attivo il portale tematico turistico di Scerni raggiungibile all’indirizzo scerni.vasteggiando.it all’interno di Vasteggiando, modello di promozione turistica del nostro territorio al fine di diffondere e far conoscere la nostra storia, cultura ed eventi". Lo ha annunciato il sindaco Pomponio Giuseppe, presentando l'adesione dell’amministrazione comunale al progetto turistico.

"Il Comune di Scerni - spiega l’assessore al Turismo Daniele Carlucci – ha aderito con convinzione al modello, poiché da sempre crede e vuole mettere in campo la concreta sinergia tra pubblico e privato in ambito turistico. Non solo dialogare e costruire insieme agli imprenditori turistici ed enogastronomici, ma anche con tutte le realtà associative e aggregative presenti sul nostro territorio come la Pro loco e altre associazioni culturali".

Per l'assessore Carlucci, quindi, "Vasteggiando vuole essere un luogo per promuovere in una veste diversa e interattiva le nostre bellezze e dove accogliere i turisti che cercano una destinazione per le loro vacanze. Inoltre vuole essere anche e soprattutto un portale a disposizione dei scernesi al fine di far conoscere gli eventi e le manifestazioni in programma. Un luogo, dunque, per la completa espressione del nostro territorio in tutte le sue forme migliori e, perché no, un laboratorio di idee per progettare il futuro della sua vocazione turistica. Pertanto – è la conclusione di Carlucci – da oggi anche Scerni ha una finestra a disposizione dei turisti in visita e per quelli che stanno decidendo la loro prossima destinazione, e che valorizza la storia antica e moderna del paese, i luoghi di interesse turistico, gli itinerari, l’arte, la cultura e le tradizioni, i prodotti tipici, con la possibilità di conoscere e soprattutto contattare direttamente le strutture turistiche".