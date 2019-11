Arrivano ottime notizie dai campionati italiani di tennistavolo in corso di svolgimento a Torino. Gaia Smargiassi, atleta della BCC San Gabriele tennistavolo, ha conquistato la medaglia d'argento nel doppio misto di 4ª categoria. L'undicenne vastese ha affrontato il torneo formando una inedita coppia con Massimo Ferrero della Marcozzi Cagliari. Senza aver mai giocato insieme in precedenza i due pongisti hanno disputato un ottimo torneo, riuscendo a superare tutte le fasi fino ad arrivare alla finalissima, dove sono stati battuti 3-0 (11-5/11-7/13-11) dalla coppia piemontese formata da Takahashi Mai (Regaldi Novara) e Massimiliano Cristofaro (TT Vercelli). Sul terzo gradino del podio Chiara Corini (Acsi Pisa) e Federico D’Alessandris (Top Spin Frosinone).

Grande soddisfazione per questa medaglia italiana conquistata da Gaia Smargiassi che, come si può ben vedere dalla foto, era di gran lunga la più giovane sul podio. Gioia anche per il presidente Ciaffi e la BCC SAn Gabriele che da Vasto stanno seguendo le gesta di Gaia. Questa mattina la talentuosa e grintosa pongista, dopo aver superato le qualificazioni, è impegnata nel torneo singolare femminile.