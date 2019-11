Nell’ambito della giornata dedicata alla inaugurazione delle Vie dell’olio, è stata organizzata dall’associazione Abruzzodamare.tv la caccia al tesoro sulle Vie dell’olio, riservata alle comunità della Valle del Trigno.

La caccia avrà inizio alle 9,30 di domenica 21 giugno nella piazza del Municipio di Lentella e si snoderà nel borgo vecchio e lungo le strade (dell’olio). Per trovare il tesoro, le squadre partecipanti (composte da un minimo di sei a un massimo di dieci componenti, obbligatoriamente capitanati da un adulto) dovranno decifrare degli indizi allocati in undici punti.

Rigorosamente segretati i percorsi (due pedonali e un altro ciclabile), l’organizzazione ha lasciato trapelare che i premi consisteranno in prodotti legati all’animale protetto da Sant’Antonio, il maiale. La caccia dovrebbe terminare alle ore 12 con un aperitivo offerto dall’azienda agricola di Claudio Pracilio, in cui sarà possibile pranzare, nel segno della giornata green, che proseguirà nel pomeriggio, durante il quale vi saranno altre iniziative tra cui l’inaugurazione ufficiale del palazzo adibito a Centro di degustazione ed informazione turistica delle Vie dell’olio. A sera sorprese in piazza, degustazioni tipiche e musica pop con un ospite d’eccezione, il cui illustre nome viene tenuto rigorosamente segreto… come il tesoro.