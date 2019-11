Sono stati giorni fatti di silenzi e di attesa quelli vissuti dall'U.S. San Salvo in questo periodo. Nessuna notizia riguardo la prossima stagione sino ad oggi. Attraverso un comunicato stampa, la società del patron Evanio Di Vaira ha reso noto di aver confermato anche per la prossima stagione mister Claudio Gallicchio. "Archiviati gli straordinari risultati ottenuti nella scorsa stagione dall’U.S. San Salvo culminati con la finale di Coppa Italia e con il terzo posto in classifica- si legge nella nota- dopo la festa biancazzurra del 1° giugno e qualche giorno di riposo, la dirigenza biancazzurra guidata dal presidente Di Vaira, in seguito ad alcune riunioni societarie anche con altri imprenditori, sta già riprogrammando la nuova stagione con l’ambizione di disputare un campionato di vertice cercando di migliorare il risultato della scorsa stagione.

Proprio in ottica futura l’U.S. San Salvo comunica la conferma del tecnico Claudio Gallicchio sulla panchina biancazzurra per la prossima stagione. Il sodalizio sansalvese confermando la quasi totalità della rosa della passata stagione si sta già muovendo sul mercato per completare la squadra con qualche innesto di categoria superiore. La società dell’U.S. San Salvo chiede la collaborazione di tutta la cittadinanza, degli imprenditori, delle attività commerciali, dei tifosi e di tutti i sostenitori per riportare il San Salvo nelle categorie che merita.

Nella prossima stagione- si legge ancora -continua l’impegno anche sul settore giovanile puntando e investendo sui propri ragazzi che in questi mesi hanno ottenuto grandi risultati con giovani presenti in prima squadra, nelle rappresentative regionali, al torneo di Viareggio e in Nazionale Dilettanti. A dimostrazione dello straordinario lavoro svolto con i giovani il club biancazzurro con una media di 23 anni, 1 mese e 28 giorni ha conquistato la terza posizione nella classifica per impiego dei calciatori in Eccellenza con il primo posto distante solo 22 giorni".

Infine un cenno anche alla campagna abbonamenti che a breve partirà "dalla quale la società si aspetta una risposta in massa dalla tifoseria e da tutti i sostenitori. Gli abbonamenti si possono già prenotare presso la sede dell’U.S. San Salvo in via Pascoli (ex poliambulatorio) o contattando il segretario Pietro Russo al numero 3279091423".