Angelo Bucciarelli è il primo a rompere gli indugi all'interno del Partito Democratico per quanto riguarda le primarie che il partito dovrà mettere in programma per scegliere il candidato sindaco da presentare alle prossime amministrative.

La candidatura di Bucciarelli arriva dopo quella di Edmondo Laudazi, lanciata dal consigliere regionale Mario Olivieri (qui il servizio), ma la proposta di Abruzzo Civico è stata subito "stoppata" da Domenico Molino, per cui le primarie sono ristrette al solo Pd e non rivolte a tutta la coalizione (qui il servizio).

Una discussione che ovviamente non potrà esserci per Bucciarelli, autorevole esponente del Pd, che sabato quindi spiegherà motivi e programmi della propria candidatura alle primarie per le amministrative 2016 in un incontro presso Corte Rossetti.