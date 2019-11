È stato presentato questa mattina in conferenza stampa presso la Sala del Gonfalone del Comune di Vasto il calendario relativo alle manifestazioni per l'estate 2015, che prevede la conferma di tante consolidate manifestazioni, ma poche novità rilevanti. Presenti l'assessore al Turismo Vincenzo Sputore, il presidente e vice presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Forte e Luigi Marcello, l'assessore Lina Marchesani e il dirigente del Settore Michele D'Annunzio, insieme ad Americo Ricciardi.

Confermati gli appuntamenti con la Notte bianca e la Notte rosa per i più giovani, il Vasto Siren Festival per gli amanti della musica di qualità, le Frecce Tricolori che, come ricordato dall'assessore al Turismo, Vincenzo Sputore, non si sono esibite negli appuntamenti previsti quest'anno in Abruzzo e quindi è prevista una grande affluenza di pubblico. E poi il Vasto Film Festival, il Toson D’Oro, il Festival degli artisti di strada, la Rassegna di Via Adriatica, le Musiche in Cortile, i Concerti di mezzanotte e i Classici appuntamenti con il ferroluglio ed il ferragosto vastese, rispettivamente con "Ballando con i maestri... serate di ballo" e la cover band "Tra palco e realtà" per il 15 e 16 luglio e il rapper Moreno per il 16 agosto. Gli eventi del 14, 15 e 16 agosto sono curati da Spettacolab. Confermati gli spazi per la Notte dei falò. Due mesi di eventi che si chiuderanno a fine settembre con le feste patronali. Il dirigente Michele D'Annunzio ha precisato che per gli eventi che si terrano ai Giardini napoletani, che potranno essere utilizzati nonostante il crollo che ha interessato il muro, è previsto il pagamento simbolico dell'ingresso al Museo, di un euro e 50 centesimi. "Una misura - ha precisato l'assessore Sputore - per evitare la calca degli anni scorsi di chi entrava e occupava i posti e magari non era nemmeno interessata all'evento in programma".

Il calendario 2015 [CLICCA QUI]

"Il mio sogno - ha sottolineato nell'occasione l'assessore Sputore - è quello di riuscire a programmare un unico calendario estivo in sinergia con l'intero territorio, per fare in modo di migliorare l'offerta turistica complessiva. Nonostante i tagli, anche quest'anno siamo riusciti a predisporre un calendario con investimenti che si aggirano sui 300mila euro. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato, con professionalità e competenza, all’organizzazione e alla stesura di questo prestigioso cartellone di eventi, come i consorzi di Vasto centro e Vasto Marina. Ogni anno lavoriamo con impegno e passione per garantire svago e divertimento ai cittadini, agli ospiti e a tutti coloro che scelgono Vasto come meta delle loro vacanze".

A seguire, le parole dell'assessore Sputore.