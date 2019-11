"Apprendo con molta soddisfazione dell’avvenuto accordo tra l’impresa Del Borrello di noleggio bici e la protezione civile di Vasto, che consentirà ai volontari diretti da Eustacchio Frangione di effettuare, come la stessa protezione civile comunica le 'attività di controllo lungo la pista ciclabile a Vasto Marina' (qui l'articolo). Il problema è che la pista ciclabile, almeno nel tratto di competenza del Comune di Vasto, è ancora in pessime condizioni, anzi, lì dove si è verificato uno smottamento durante la stagione invernale, ci sono ancora delle transenne che impediscono il completamento del percorso che consentirebbe di raggiungere la vicina San Salvo".

È il consigliere comunale di Alleanza per Vasto Nicola Del Prete a sollecitare sull'argomento l'amministrazione comunale, chiedendo: "Ci vuole tanto per rifare una piccola scarpata lì dove il terreno, a ridosso del vallone Buonanotte, è scivolato giù? O non si ritiene importante riaprire e mettere in sicurezza quel tratto di pista che consentirebbe ai frequentatori di allungare il percorso di un altro paio di chilometri? Alla protezione civile, che plaudo per l’iniziativa visto che nei suoi intendimenti c’è anche l’utilizzo sulla pista di una defibrillatore con personale autorizzato, chiedo di intervenire con risolutezza presso l’amministrazione comunale perché questa loro iniziativa non resti monca. E dal momento che si procederà, spero al più presto, alla messa in sicurezza del percorso, suggerisco, modestamente, di procedere anche al dragaggio del torrente, così da evitare, come è purtroppo accaduto, che una piena possa danneggiare in maniera irreparabile strutture e attività ricettive limitrofe".