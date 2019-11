"Un evento insolito ad un'ora insolita per celebrare il Solstizio d’Estate", così è stato presentato il concerto previsto per domenica mattina alle 5,15 presso il piazzale della chiesa di San Michele Arcangelo a Vasto, dal titolo "Note nel Solstizio d'estate", organizzato per celebrare il giorno più lungo dell’anno e l’inizio dell’estate astronomica.

L'inizativa è del Coro Polifonico Stella Maris, che così intende celebrare l'inizio dell'estate: "Una levataccia per il coro e per gli appassionati che vorranno godere dell’alba e della splendida vista che offre il belvedere di San Michele. Il resto lo farà la musica".