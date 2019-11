“Il Cup del distretto sanitario di San Salvo non chiuderà per ferie”. E’ Francesco Menna, della segreteria dell’assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci, a fare l’annuncio nel corso della conferenza stampa indetta dal Pd sansalvese. Ad aprire il segretario cittadino Gennaro Luciano, che non risparmia una frecciata all’amministrazione Magnacca. “Mai avremmo voluto fare questa conferenza stampa – esordisce Luciano –ma ci sono persone che speculano sulla sanità per apparire sui giornali”. Poi il riferimento a Spadano. “Parla come se lui non sapesse nulla dell’azienda sanitaria. Ma se c’è qualcuno che non è mai stato dirigente della Asl lo vedete a questo tavolo”. Delle questioni emerse durante la conferenza stampa dell’amministrazione sansalvese al distretto sanitario [LEGGI] il nodo cruciale è quello del servizio di prenotazione, ancora insufficiente rispetto alle esigenze degli utenti. Durante la sua visita del 30 maggio a San Salvo l’assessore Paolucci aveva annunciato: “Tra 15, 20 giorni daremo delle risposte a questo problema” [LEGGI]. Menna incalza, “non stiamo a discutere del ritardo di qualche giorno, il problema è sotto attenzione e verrà risolto”. Intanto i cittadini sembra possano stare tranquilli perché “il Cup non chiuderà”, anche se non è chiaro, o quanto meno non è stato reso noto, come ciò sarà possibile.

Il caso Olivieri. “Da quello che afferma Spadano – spiega Luciano – ci risulta che Olivieri sia allineato alle posizioni dell’amministrazione comunale sansalvese in merito al distretto. Ma Olivieri, presidente della commissione sanità, fa parte della maggioranza di centrosinistra. Non si può stare da una parte e dire tutto quello che si vuole. Come segretario cittadino e responsabile territoriale ne parlerò con il presidente D’Alfonso per chiedere chiarimenti”.

Il distretto. “Sul consultorio sappiamo che ci sono dei problemi – afferma Luciano -, ma è così da 5 anni e prima non c’eravamo noi al governo regionale”. Dito puntato sulla gestione Zavattaro. “E’ stato scelto dal centrodestra e si vede i risultati che ha prodotto – dice Menna -. La protesta dell’amministrazione dovrebbe essere contro loro stessi, visto che sostenevano Zavattaro. Questi problemi del Cup sono proprio il frutto della gestione Zavattaro”. Sulle altre situazioni, come la presenza del ginecologo, il reparto radiologia e gli altri “C’è bisogno di aspettare qualche settimana”.

Ribadite, poi, altre questioni sulla sanità. “All’assessore interessa questo territorio e lo ha dimostrato venendo più volte. Sta per arrivare anche l’apertura del reparto di lungodegenza all’ospedale di Vasto, con 16 posti letto”. Critico anche Luciano Cilli, capogruppo del Pd a San Salvo. “Per rispondere alle accuse dico: lasciate fare e poi giudicate”.