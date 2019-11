L'ultimo concerto a vederlo tra i protagonisti è stato quello della Scuola Civica Musicale che si è tenuto al Teatro Rossetti il 14 giugno scorso per la chiusura dell'anno accademico. Per l'occasione, Jonathan Gangi, piccolo talento vastese di soli 12 anni ha ricevuto un attestato di merito, ma non è certo il primo riconoscimento per un musicista giovane ma già molto apprezzato.

Al pianoforte da quando aveva appena 5 anni sotto la guida del professor Adriano Paolini della Scuola civica Musicale, infatti, con gran soddisfazione della mamma, la signora Anna Marchesani, e il supporto della sorellina Elektra, Jonathan ha già ricevuto molti riconoscimenti, tra cui il 3° premio - con votazione di 86/100 - al 10° Concorso nazionale di Esecuzione pianistica della Città di Bucchianico. Inoltre, il giovane pianista ha conquistato il 2° premio - con valutazione di 89/100 - al Concorso musucale "Giovani interpreti" e altri prestigiosi riconoscimenti al Consorso per Giovani talenti "Mirabello in Musica", a cui ha partecipato per due anni, ottenendo un primo premio, con valutazione 96/100 nella categoria "Prime note di pianoforte" e un secondo premio, l'anno successivo, con valutazione 90/100, nella categoria A, sezione pianoforte.

Per gli importanti traguardi raggiunti giù in tenera età, inevitabile la soddisfazione della famiglia, orgogliosa del proprio talento, così come ne sono orgogliosi gli amici, gli insegnanti della Scuola Civica Musicale e il direttore Bellafronte.

Non solo palcoscenici mondani per il piccolo Jonathan; il giovane artista, infatti, si dà anche da fare per animare il coro della chiesa di Santa Maria del Sabato Santo, dove - naturalmente - suona l'organo.