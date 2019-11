Mancano poche ore alla partenza dei pulcini 2004-2005 della Bacigalupo che, dopo aver conquistato il primo posto in Abruzzo, rappresenteranno la nostra regione nelle fasi nazionali in programma a Coverciano sabato 20 e domenica 21 giugno. Davvero un grandissimo risultato per i vastesi che alloggeranno presso l´Hotel "Nuovo Savi" di Montecatini Terme e si confronteranno con le squadre vincitrici nelle altre regioni d´Italia, tra le quali spiccano la Roma, il Genoa, il Palermo e il Perugia: ci sarà sicuramente da divertirsi e i ragazzi non vedono l´ora di fare questa splendida esperienza.

Il raggiungimento di questo fantastico traguardo rende orgogliosa tutta la Bacigalupo che continua nella sua inarrestabile crescita alla quale, oltre agli ottimi risultati sportivi, vengono associati sempre un´educazione e un comportamento impeccabili. Di seguito riportiamo tutte le squadre che, dopo essersi classificate al primo posto nelle rispettive regioni, parteciperanno alle fasi nazionali di Coverciano. Buon divertimento a tutti e sempre forza Bacigalupo!



Abruzzo: Bacigalupo Vasto (Chieti)

Basilicata: Invicta Matera

Calabria: Sporting Club Corigliano (Cosenza)

Campania: Cesare Ventura Benevento

Emilia Romagna: San Giuseppe (Piacenza)

Friuli Venezia Giulia: Sacilese (Pordenone)

Lazio: Roma

Liguria: Genoa

Lombardia: Aldini Milano

Marche: Vigorina Senigallia (Ancona)

Molise: S.S. Pietro e Paolo Termoli (Campobasso)

Piemonte: Lascaris Pianezza (Torino)

Puglia: Euro Sport Academy (Brindisi)

Sardegna: Sigma Cagliari

Sicilia: Palermo

Toscana: Sestese (Firenze)

Trentino Alto Adige: San Rocco Rovereto (Trento) e Neugries (Bolzano)

Umbria: Perugia

Valle d´Aosta: Grandparadis (Aosta)

Veneto: Abano (Padova)